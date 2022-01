Szybka reakcja funkcjonariuszy zapobiegła tragedii Data publikacji 15.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, mieszkaniec domu jednorodzinnego w Prochowicach szczęśliwie uniknął zagrożenia, jakie spowodowała paląca się w kominie sadza. Nieświadomy niebezpieczeństwa właściciel budynku dzięki interweniującym funkcjonariuszom bezpiecznie opuścił budynek.

Podczas realizacji zadań służbowych na drodze krajowej nr 94 funkcjonariuszy legnickiej drogówki zaniepokoiło duże zadymienie znacznie ograniczające widoczność kierującym.

Mundurowi natychmiast podjęli działania zmierzające do odnalezienia źródła i ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy. Szybo dotarli do domu jednorodzinnego, z komina którego wydobywały się kłęby gęstego dymu. Zupełnie nieświadomy zaistniałej sytuacji właściciel budynku zaalarmowany przez funkcjonariuszy wspólnie z nimi udał się do pomieszczenia, gdzie znajdował się piec, aby odciąć dopływ powietrza do komina i wygasić żar. Na miejsce wezwano strażaków, którzy ugasili palącą się w kominie sadzę. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych, nie doszło do tragedii.

Należy pamiętać, że zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym to bardzo groźne zjawisko, które może zakończyć się pożarem całego domu lub zatruciem tlenkiem węgla. Jedynym sposobem pozwalającym uniknąć takich zdarzeń jest regularne dokonywanie przeglądów kominiarskich i systematyczne czyszczenie kominów. Ogrzewanie domów wymaga także używania odpowiedniej jakości paliwa opałowego. Palenie niesezonowanym, mokrym i żywicznym drewnem powoduje nagromadzenie się sadzy i smoły, która w efekcie bardzo szybko zatyka przewód kominowy. W takiej sytuacji nigdy nie należy gasić pożaru wodą. Zamkniecie dopływu powietrza i wygaszenie paleniska do czasu przyjazdu straży pożarnej pomoże zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk