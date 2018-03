ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

nagraj film pn. "Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!"

Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu rozstrzygnął konkurs wojewódzki pod nazwą "Babciu nie oddawaj pieniędzy to nie akcja policyjna". Celem konkursu była edukacja społeczna z zakresu oszustw seniorów metodą na tzw. „policjanta”, by osoby starsze, samotnie funkcjonujące nie padały ofiarami przestępstw. Do udziału w konkursie zaangażowano dzieci i młodzież, która poprzez twórcze działanie stworzyła spoty reklamowe propagujące bezpieczeństwo seniorów. Warunkiem udziału w konkursie było nagranie krótkiego, max. 3 minutowego spotu reklamowego, zaadresowanego do seniorów, nawołującego do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie oszustw popełnianych na rzecz osób starszych i samotnych.

Udział w konkursie wzięło ponad 90 klas z całego województwa dolnośląskiego. Jury miało problem, by wyłonić tylko trzech zwycięzców, bowiem prace były tak twórcze, tak pomysłowe, że nawet przyjęte kryteria oceny nie ułatwiły wyboru trzech najlepszych prac. Zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie, jury brało pod uwagę także wiek dzieci biorących udział w konkursie, by poziom szans był na podobnym poziomie. Po burzliwych naradach Jury wyłoniło trzy pierwsze miejsca, których spoty zostaną upubliczniane w lokalnych mediach. W kategorii dzieci młodszych (przedszkola i szkoły podstawowe) wyróżniono dwie grupy, które zostaną specjalnie nagrodzone - wizytą Komisarza Lwa w klasie oraz przewodnika z psem służbowym.

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!!

I MIEJSCE - klasa 2D Gimnazjum - przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie

II MIEJSCE - Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec

III MIEJSCE - Szkół Szkół Sportowych, ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin

WYRÓŻNIENIA:

- PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LUBINIE

- SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWICACH

2018 ROK

Wojewódzki Konkurs - napisz list "Kochana Babciu, Najdroższy Dziadku"

WYNIKI KONKURSU:

w kategorii indywidualnej:

I MIEJSCE - Olgierd Hodel - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, 58-160 Świebodzice

II MIEJSCE - Weronika Pryciak - Zespół Szkolono-Przedszkolny, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wysoka

III MIEJSCE - Zuzia Raszkiewicz - Zespół Szkół Publicznych, ul. Wojska Polskiego 3a, 56-100 Lubiąż

w kategorii grupowej:

I MIEJSCE - Klasa IV B - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21, 55-200 Oława

II MIEJSCE - Klasa V B - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie

III MIEJSCE - Klasa IV B - Szkoła Podstawowa, ul. Głogowska 19, 67-222 Jerzmanowa

2017 ROK

