Do kradzieży z włamaniem doszło pod koniec kwietnia br. wieczorem. Policjanci ustalili, że sprawca po zerwaniu skobla z kłódką w drzwiach wejściowych do pomieszczenia gospodarczego dostał się do jego wnętrza, skąd ukradł przedłużacze bębnowe, lampę halogenową oraz pęk kluczy. Następnie przy ich pomocy otworzył sobie kolejne pomieszczenie i zabrał z niego przedłużacz, elektronarzędzia oraz drobny sprzęt budowlany powodując straty w kwocie blisko 4 tysięcy złotych.

Działania operacyjne przeprowadzone przez boguszowskich funkcjonariuszy pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy włamań już po kilku godzinach. 33-letni mężczyzna wpadł w ręce policjantów, kiedy wsiadał do samochodu. Podczas dalszych czynności procesowych funkcjonariusze odnaleźli większą część skradzionego mienia właśnie w tym pojeździe oraz remontowanym przez podejrzanego pobliskim mieszkaniu. 33-latek miał przy sobie także narkotyki w postaci amfetaminy.

Boguszowianin usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Za kradzież z włamaniem i posiadanie narkotyków grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 10.

st. asp. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Wałbrzychu

sierż. szt. Marcin Świeży

