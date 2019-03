Pół tonowy pocisk, blisko 3 tys. ewakuowanych osób, kilkanaście ulic wyłączonych z ruchu w centrum Wrocławia i wspólne działania informacyjno-ewakuacyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - to bilans działań po odnalezieniu największego w ciągu ostatnich lat niewybuchu. Pocisk lotniczy z okresu II wojny światowej wykopali wczoraj robotnicy prowadzący prace budowlane przy ulicy Braniborskiej. Miejsce to, natychmiast zabezpieczyli policjanci i pilnowali całą noc, do czasu rozpoczęcia działań przez patrol saperski. Akcja służb przyniosła pożądany efekt i wszystko odbyło się bezpiecznie.