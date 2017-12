Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi, pracownikami MOPS systematycznie sprawdzają miejsca , gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, których życie i zdrowie z uwagi na niskie temperatury może być zagrożone. Akcja ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, udzielanie im niezbędnej informacji o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

Jeleniogórscy policjanci w okresie zimowym ratują życie wielu bezdomnym, często nietrzeźwym, którzy wieczorem i w nocy na dworze, w niskich temperaturach siedzą w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Najczęściej osoby te są tak pijane, że nie są w stanie iść o własnych siłach.

W takich przypadkach policjanci w zależności od sytuacji odwożą takie osoby do ogrzewalni, która czynna jest codziennie od godziny 20.00 do 8.00, bądź umieszczają w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. Takie osoby najczęściej z powodu wypitego alkoholu nie odczuwają zimna, a są najbardziej narażone w niskich temperaturach na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Karpaczu sprawdzali na terenie gminy Podgórzyn miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. W nocy temperatura na tym terenie wynosiła – 12 stopni. W trakcie sprawdzania tych miejsc, funkcjonariusze w Podgórzynie w opuszczonym garażu, pod kołdrą znaleźli leżącego 62-letniego mężczyznę. Był on pod wpływem alkoholu. Z uwagi na mróz jego życie i zdrowie było zagrożone. Mężczyzna wyraził zgodę, na to, aby policjanci przewieźli go do ogrzewali w Jeleniej Górze, gdzie otrzymał ciepły posiłek .

Policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których, życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury.

Nie bądźmy obojętni.

Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska