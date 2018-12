Wałbrzyscy policjanci, z pomocą funkcjonariuszy z Wrocławia oraz Straży Granicznej, w toku przeprowadzonych czynności operacyjnych ustalili i zatrzymali 6 mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego w wieku od 25 do 32 lat podejrzanych o kradzieże w regionie wałbrzyskim, z autostrady A4 oraz z terenu Austrii i Niemiec łącznie kilkunastu samochodów osobowych. Do wszystkich przestępstw doszło w okresie od grudnia zeszłego roku do października br. Niektóre – kilkuletnie pojazdy - znikały z posesji, inne – fabrycznie nowe - z naczep ciągników samochodowych stojących na parkingach. Podejrzani odpowiedzą także za liczne kradzieże z włamaniami do samochodów ciężarowych oraz kradzieże oleju napędowego z pojazdów i stacji benzynowych.

W trakcie czynności procesowych przy jednym z mężczyzn funkcjonariusze ujawnili również narkotyki w postaci metaamfetaminy. Dwie osoby zostały aresztowane i trafią także przed inne sądy w krajach Unii Europejskiej. Pozostali podejrzani po przedstawieniu im zarzutów objęci zostali dozorem policyjnym. Wałbrzyscy funkcjonariusze odzyskali mienie w postaci części samochodowych, dokumentów oraz telefonów komórkowych pochodzących z licznych kradzieży. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat, gdyż działali oni w warunkach recydywy.

