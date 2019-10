Zaginięcia osób, na pograniczu polsko – czeskim, na którym praktycznie nie ma już granicy były przyczynkiem do rozpoczęcia unijnego projektu. Jego głównym tematem było usprawnienie poszukiwania osób zaginionych na obszarach niezurbanizowanych. Pomysł znalazł swój finał w marcu 2019 roku, w momencie wdrożenia projektu przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Libercu.

W ramach współpracy obie strony wymieniły swoje doświadczenia w zakresie procedury i taktyki poszukiwania osób zaginionych. Kolejnym etapem projektu było stworzenie dwujęzycznej ulotki informacyjno – profilaktycznej dla osób, które wybierają się na przygraniczne szlaki turystyczne. Zorganizowano obustronne szkolenia językowe dla policjantów, a w efekcie opracowano polsko-czeski słownik tematyczny.

Podsumowaniem dotychczasowej współpracy były ćwiczenia praktyczne, które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 roku w Lesie Miłoszowskim. Scenariusz ćwiczeń zakładał wspólne poszukiwanie grupy turystów przez policjantów polskich i czeskich. Do tego celu wykorzystano środki techniczne zakupione w ramach projektu m. in. urządzenia GPS, komputery, namioty, latarki oraz sprzęt wspomagający poszukiwania w trudnym terenie leśnym. Policjanci mieli do dyspozycji także specjalistyczny samochód dowódczo-sztabowy, quada do transportu osób poszkodowanych, kamerę termowizyjną oraz oprogramowanie polskie i czeskie do lokalizacji ratowników biorących udział w akcji. Ćwiczenia zakończyły się sukcesem. W późnych godzinach wieczornych odnaleziono grupę zaginionych turystów. Scenariusz zakładał także udzielnie im pomocy medycznej. Osoby zostały opatrzone i przetransportowane do miejsca dowodzenia.

Dotychczasowa współpraca policji polskiej i czeskiej niejednokrotnie pokazała dobre efekty. Jednak przeprowadzone ćwiczenia wykazały, że istnieje potrzeba kontynuowania dalszych wspólnych ćwiczeń oraz konieczność pogłębiania współpracy, wymiany praktycznych doświadczeń oraz rozwiązywania konkretnych problemów. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

W przyszłości, na bazie tej współpracy, będą realizowane kolejne projekty dotyczące pracy policji na pograniczu polsko – czeskim.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Złotoryi

st. sierż. Dominika Kwakszys

KPP w Lubaniu

asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń

KPP w Lwówku Śląskim

asp. szt. Mateusz Królak

oraz por. Bc. Vojtech Robovsky