Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 14 listopada 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 85 policjantów, w tym 25 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 13 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło łącznie 309 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.



Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.



nadkom. Kamil Rynkiewicz



Źródło: Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu