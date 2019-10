Mając na uwadze tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, dolnośląscy funkcjonariusze z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA zdecydowali się wybrać do Brukseli, aby wziąć udział w odbywającym się w stolicy Belgii biegu maratońskim.

Przy okazji wyprawy do Brukseli, oprócz sprawdzenia się w biegu na dystansie 42,195 metrów, policjanci zwiedzili również Parlamentarium - Centrum dla Zwiedzający Parlamentu Europejskiego, które mieści się na Esplanadzie Solidarności w samym sercu europejskiej dzielnicy Brukseli w budynku im. Will'ego Brandta. W Parlamentarium funkcjonariusze poznali historię integracji europejskiej i sposób pracy Parlamentu Europejskiego. Interaktywne wystawy w Parlamentarium wyjaśniają drogę do współpracy europejskiej i tłumaczą, co robią posłowie, by stawić czoła obecnym wyzwaniom.

Wizyta w Brukseli była również okazją do spotkania z policjantami - członkami IPA z Belgii i wymiany spostrzeżeń związanych ze służbą. Sam maraton w Brukseli, który odbył się w dniu 6 października zaskoczył polskich funkcjonariuszy profilem swojej trasy z licznymi podbiegami i zbiegami.

Najszybciej z grupy dolnośląskich biegaczy na mecie zameldowali się :

Krzysztof Zając (03:22:45) reprezentujący KMP we Wrocławiu Krystian Biegajło (03:26:10) reprezentujący KPP w Głogowie Paweł Jankowski (03:28:00) reprezentujący KMP we Wrocławiu

Reprezentanci dolnośląskiego garnizonu podczas biegu wzbudzali duże zainteresowanie wśród kibiców ustawionych wzdłuż malowniczej trasy za sprawą wykonanych specjalnie na tę okazję okolicznościowych koszulek, które upamiętniają również 100 rocznicę powołania Policji Państwowej.

sierż. szt. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KWP we Wrocławiu