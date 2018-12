Do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie trafiło dwóch mężczyzn, odpowiedzialnych za zamieszki na tle kulturowym, na terenie Wrocławia. Osadzeni wśród współwięźniów prowadzą działania werbunkowe i próbują doprowadzić do wybuchu buntu. Dochodzi do wywołania pożaru w pomieszczeniach pralni. W tym samym czasie osadzeni solidaryzują się z terrorystami i poprzez zbiorowe wystąpienie i zakłócenie porządku usiłują wywołać bunt.

Do akcji przystąpiły lokalne służby. Strażacy ugasili pożar. Dyrektor Aresztu Śledczego w związku z gwałtownym rozwojem sytuacji, wystąpił z wnioskiem o wsparcie ze strony policji. Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie skierował podległych funkcjonariuszy do zapewnienia drożności dróg i izolacji rejonu jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Na teren aresztu zostaje skierowana Nieetatowa Grupa Realizacyjna i operacyjno-procesowa.

Dzięki doskonałej współpracy sytuacja została opanowana.

Były to tylko ćwiczenia, które miały na celu doskonalenie działań lokalnych służb w zakresie ochrony życia i zdrowia osób w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

asp. szt. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Dzierżoniowie

kom. Marcin Ząbek

tel. 606-230-794