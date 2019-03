Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha, który mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, wjechał kierowanym przez siebie samochodem do przydrożnego rowu. Pomimo, iż mężczyzna wraz z pasażerem trafili do szpitala, nic poważnego im się nie stało. Teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz pomimo braku uprawnień do kierowania pojazdami 32-latek może trafić za kraty więzienia na 2 lata.