Nad bezpieczeństwem 11 Marszu Równości we Wrocławiu czuwali dolnośląscy policjanci, którzy wspierani byli przez kolegów z innych garnizonów Policji i KGP. Do niebezpiecznej sytuacji doszło ok. godz. 14.30, jeszcze przed rozpoczęciem marszu. W okolicach Placu Wolności policjanci zauważyli mężczyznę, który trzymając w rękach noże, szedł w kierunku miejsca zgromadzenia uczestników marszu i policjantów krzycząc m. in. Allah Akbar, co wskazuje na jego irracjonalne zachowanie. To policjanci stanęli na drodze mężczyzny i narażając swoje życie oraz zdrowie natychmiast zareagowali. Profesjonalizm i dobre wyszkolenie funkcjonariuszy doprowadziły do szybkiego i skutecznego zatrzymania napastnika oraz zapobieżenia tragicznego w skutkach zdarzenia. Przy mężczyźnie policjanci zabezpieczyli dwa noże. Po zatrzymaniu został on przewieziony do jednostki Policji celem wykonania dalszych czynności. Zatrzymany to 41-letni obywatel Polski. Był już notowany za przestępstwa i wykroczenia.

Dolnośląscy policjanci od kilku tygodni przygotowywali się do zabezpieczenia zgromadzeń organizowanych we Wrocławiu, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom. W sobotnich manifestacjach nad bezpieczeństwem czuwali policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego. We wszystkich newralgicznych miejscach policjanci kierowali także ruchem drogowym wskazując miejsca objazdu. Podczas zabezpieczenia wspierani byli również przez funkcjonariuszy z innych garnizonów Policji i KGP.

Już podczas przemarszu nie odnotowano żadnych poważnych incydentów, a w trakcie zabezpieczenia zatrzymany został mężczyznę podejrzany o popełnienie wykroczenia. Ponadto ustalono trzy osoby wobec, których skierowane zostaną wnioski do sądu o ukaranie w związku z wykroczeniem.

podinsp. Krzysztof Zaporowski