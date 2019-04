Kilka minut przed 6 rano w Stoszowicach policjanci służby patrolowej zatrzymali do kontroli kierującego Seatem Cordobą. 54 - letni mieszkaniec gminy Złoty Stok twierdził, że jedzie do pracy. W tym problem, że wsiadł za kółko pomimo wcześniej orzeczonego zakazu kierowania pojazdami. Zakaz obowiązuje mężczyznę do maja 2021 roku.

Policjanci dodatkowo sprawdzili stan trzeźwości tego kierowcy. Mężczyzna ma kolejny problem – ponownie wsiadł za kółko po wypiciu alkoholu. W trakcie kontroli alkomat wskazał 0,36 promila alkoholu w organizmie.

Teraz 54 - latek stanie przed sadem za przestępstwo i wykroczenie. Zgodnie z polskim prawem grozi mu do 5 lat więzienia, wysoka grzywna oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.



st. asp. Monika Kaleta



Źródło: KPP w Ząbkowicach Śl.

kom. Ilona Golec

tel. 608 – 086 – 826