Ponad 40 porcji narkotyku ujawnili przy młodym mężczyźnie wrocławscy policjanci. 22-latek siedział akurat razem ze swoim ojcem w samochodzie na terenie dzielnicy Ołbin. Policjanci podczas rutynowej kontroli ujawnili przy młodym chłopaku marihuanę. Ojciec nic nie wiedział o posiadanych przez syna środkach odurzających. W związku z popełnieniem przestępstwa przez 22-latka, został on zatrzymany i przewieziony na komisariat. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Wrocławscy kryminalni z komisariatu na Krzykach zatrzymali 22-latka podejrzanego o posiadanie środków odurzających. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili spory zapas narkotyków, bo ponad 50 porcji handlowych i akcesoria używane do ich zażywania i dystrybucji oraz kilkanaście telefonów komórkowych, które prawdopodobnie mężczyzna używał do kontaktu z klientami. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą. Ustalają m. in. na jaką skalę podejrzany zajmował się dystrybucją środków odurzających. Mężczyzna był zaskoczony, kiedy w godzinach porannych zapukali do niego kryminalni. Podczas czynności zaatakował policjantów i lekko ranił jednego z nich.

Dzięki doświadczeniu, funkcjonariusze szybko opanowali agresywne zapędy 22-latka. Zatrzymany odpowie teraz nie tylko za posiadanie i udostępnianie narkotyków, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozić mu może kara pozbawienia wolności do lat 8, ale również za znieważenie oraz naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w czynności zatrzymania. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.

Tuż przed godz. 21:00 policyjni wywiadowcy otrzymali zgłoszenie interwencji na terenie wrocławskich Popowic. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Patrolowego mieli sprawdzić mieszkanie, z którego dochodził charakterystyczny zapach marihuany. Fakt ten zgłaszała zaniepokojona sąsiadka. Funkcjonariusze zastali w środku 22-letniego mężczyznę, a w mieszkaniu unosił się narkotyczny dym. Drugi z mężczyzn najwidoczniej chciał się wywietrzyć przed rozmową z policjantami, bo stał na balkonie. Zapomniał chyba jednak o fakcie, że trzyma w dłoni worek z marihuaną. W środku był pojemnik i kilka mniejszych woreczków z narkotykiem, razem ponad 50 porcji. Na biurku w pokoju, który wynajmował jeden z mężczyzn leżała kolejna porcja narkotyku. Dwóch 22-latków wspólnie raczyło się narkotykiem, aż do wizyty policjantów. Za swoje czyny będą musieli się teraz tłumaczyć przed sądem.

To kolejne narkotyki, które nie trafiły na czarny rynek. Policjanci udaremnili ten proceder i zatrzymali 4 mężczyzn na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze stale walczą z handlem zabronionymi środkami odurzającymi mając na koncie nie jedną już skuteczną akcję.

st. asp. Monika Kaleta

Źródło: KMP we Wrocławiu