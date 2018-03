„Kiedy stałam na przejściu dla pieszych ubrana na ciemno zauważyłam, że kierowcy nie reagują, nie widzą mnie, - kiedy tylko założyłam kamizelkę odblaskową ich zachowanie diametralnie się zmieniło zaczęli hamować widzieli, że stoi przed przejściem dla pieszych człowiek czułam się wtedy bezpieczniej”. Takie słowa wypowiedziała policjantka z lubińskiej komendy, która wzięła udział w eksperymencie.

Przepisy obligują pieszych do noszenia odblasków od zmierzchu do świtu poza terenem zabudowanym. Jednak czy w terenie zabudowanym w nocy ubrani na ciemno jesteśmy widoczni na drogach czy też przejściach dla pieszych? Jak pokazuje przeprowadzony przez lubińskich policjantów eksperyment - NIE! W miastach czy wsiach nie wszystkie drogi w terenie zabudowanym są oświetlone, a nawet gdy są, to i tak jesteśmy słabo widoczni. Odblaski powodują, że kierowca widzi nas z dużo większej odległości, a tym samym ma więcej czasu na reakcję. W życiu codziennym najważniejszy jest rozsądek i rozwaga. Zawsze kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania na drogach. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierowców. Jednak pieszy w kontakcie z pojazdem ma mniejsze szanse na przeżycie.

Pomimo tego, że przepisy nie wymagają noszenia odblasków w terenie zabudowanym przez osoby piesze apelujemy o ich zakładanie. One naprawdę ratują życie, a my jesteśmy widoczni z daleka jak pokazuje to film.

